وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر

باشرت فرق الاشغال التابعة لوزارة الاشغال العامة العمل في إنشاء ممر بديل -مؤقت على جانب نهر قاعقعية لحين إعادة الجسر الاساسي الذي دمرته الجوية الاسرائيلية في العدوان الاخير .



وعملت جرافات وحفارات "وزارة الاشغال" على فتح الجانبي بعد ازالة الردميات والعوائق ، حيث سيتم وضع انابيب ضخمة لتسريب مجرى مياه النهر عبرها ، على يتم بعدها ردمها بمادة الباسكورس وثم تعبيدها.



وبموازاة ذلك انطلقت ورشة مماثلة ل"الاشغال " لاعادة صيانة وتأهيل جدار الدعم المحاذي لطريق قاعقعية الجسر - منطقة المنتزهات باتجاه الجسر.

واشرف على عملية "اطلاق البديل " المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة في الجنوب المهندس هيثم بزي وفريق من مهندسي الوزارة ، ولفت بزي الى ان العمل انطلق في اطار جهود وزارة الاشغال العامة لبناء وترميم وصيانة البنى التحتية من طرقات وجسور دمرها العدوان الاسرائيلي على الجنوب ، ولتسهيل حركة عودة الاهالي الى كافة البلدات ، واليوم انطلقت ورشة تأمين ممر بديل محاذي لجسر قاعقعية المدمر ، وهذا الممر سيكون جانبي كما ممر جسر 6 شباط على نهر طيرفلسيه ، وهو سيعيد ربط قضاءي وبنت وسيسهل حركة انتقال المواطنين نحو بلدات والغندورية وما بعدهما .

واشار المهندس بزي ان انجاز المهة تتطلب بين اسبوعين وعشرين يوما وتلحظ وضع انابيب ضخمة بعرض النهر وردمها بعد ذلك بمادة الباسكورس وثم تعبيدها بالزفت وافتتاحها امام حركة عبور السيارات.

واكد المهندس بزي ان ورشة اعادة اصلاح وصيانة جدار الدعم المحاذي للطريق العام نحو منطقة المنتزهات وصولا الى الجسر والذي تضرر بفعل الجوية المعادية على المنطقة ، انطلقت بوتيرة عالية لانجازها ايضا في فترة قصيرة