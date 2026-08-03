وزارة الأشغال تباشر إنشاء ممر مؤقت في قاعقعية الجسر

واشرف على عملية "اطلاق الممر
البديل " المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة في الجنوب المهندس هيثم بزي وفريق من مهندسي الوزارة ، ولفت بزي الى ان العمل انطلق اليوم
في اطار جهود وزارة الاشغال العامة لبناء وترميم وصيانة البنى التحتية من طرقات وجسور دمرها العدوان الاسرائيلي على الجنوب ، ولتسهيل حركة عودة الاهالي الى كافة البلدات ، واليوم انطلقت ورشة تأمين ممر بديل محاذي لجسر قاعقعية الجسر
المدمر ، وهذا الممر سيكون جانبي كما ممر جسر 6 شباط على نهر طيرفلسيه ، وهو سيعيد ربط قضاءي النبطية
وبنت جبيل
وسيسهل حركة انتقال المواطنين نحو بلدات فرون
والغندورية وما بعدهما .
واشار المهندس بزي ان انجاز المهة تتطلب بين اسبوعين وعشرين يوما وتلحظ وضع انابيب ضخمة بعرض النهر وردمها بعد ذلك بمادة الباسكورس وثم تعبيدها بالزفت وافتتاحها امام حركة عبور السيارات.
واكد المهندس بزي ان ورشة اعادة اصلاح وصيانة جدار الدعم المحاذي للطريق العام نحو منطقة المنتزهات وصولا الى الجسر والذي تضرر بفعل الغارات
الجوية المعادية على المنطقة ، انطلقت بوتيرة عالية لانجازها ايضا في فترة قصيرة