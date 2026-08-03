مراسل الجديد: درون ألقت مواد متفجرة على تلة "علي الطاهر" عند اطراف النبطية الفوقا

معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة

معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة