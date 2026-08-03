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معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين
مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين
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محليات

مراسل الجديد: درون ألقت مواد متفجرة على تلة "علي الطاهر" عند اطراف النبطية الفوقا

2026-08-03 | 08:17
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مراسل الجديد: درون ألقت مواد متفجرة على تلة "علي الطاهر" عند اطراف النبطية الفوقا
مراسل الجديد: درون ألقت مواد متفجرة على تلة "علي الطاهر" عند اطراف النبطية الفوقا
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مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
13:19

مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!

الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.

13:19

مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!

الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.

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