هل اقترب الفرج على "ضهر البيدر"؟

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، النائب ، حيث جرى عرض عدد من المشاريع والملفات الإنمائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما تلك المتعلقة بمنطقة ومحور الأوتوستراد .



وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لإطلاق أعمال تأهيل طريق ضهر البيدر، حيث تنطلق الأعمال يوم الجمعة 7 آب، مع بدء الآليات والمعدات العمل على ، في إطار تنفيذ المشروع.



كما بحث الجانبان في آخر مستجدات مشروع "نفق الأزهر" الذي يتولى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه؛ وذلك في ضوء استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، إثر صدور مرسوم القاضي بتحويل اعتماد بقيمة 7.7 ملايين أميركي إلى المجلس لتنفيذ أشغال الأوتوستراد ، لا سيما نفق الأزهر، وتبعه قرار وزير الأشغال العامة والنقل بتحويل الاعتماد المذكور. إضافة إلى ذلك، تم عرض الخطوات الإجرائية المتبقية، تمهيدا لاستكمال الأعمال التنفيذية الخاصة بالمشروع.



وتناول البحث أيضا مشروع إنارة الطرق الدولية، بما فيها طريق ضهر البيدر، حيث يجري حاليا اختبار عدد من نماذج الإنارة في ، على أن يتم، بعد اختيار النموذج الأنسب، إطلاق المناقصة وفق الإجراءات المعتمدة.



كما جرى البحث في مشروع المصنع، لا سيما أوضاع المعبر والمشاريع المرتبطة به.