أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:30
نشرة أخبار الظهيرة من قناة الجديد
05:47
وصول الوفد اللبناني المفاوض الى روما (شاهد الصورة)
05:38
نداء من أبناء البلدات الجنوبية الحدودية.. وتحركات تصعيدية
05:24
مطار بيروت على طاولة عون.. ودعم لتعزيز الإجراءات الأمنية
03:55
انخفاض النفط وارتفاع الذهب.. إليكم الأسعار الجديدة
محليات
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيام وسط سماع دوي إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة
2026-08-03 | 11:33
A-
A+
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيام وسط سماع دوي إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ ليلا عملية تفجير في الخيام وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
الوكالة الوطنية: عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي يشعل النيران في الخيام قضاء مرجعيون تزامنا مع عملية تمشيط واسعة
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيام وسط سماع دوي إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة
محليات
الوطنية:
الجيش
الإسرائيلي
ينفّذ
عملية
تمشيط
واسعة
بالأسلحة
الرشاشة
الثقيلة
والمتوسطة
الخيام
إطلاق
البلدات
المجاورة
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم يغادر بيروت متجها إلى روما للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفّذ تفجيرًا في منطقة مشاع المنصوري – قضاء صور
اقرأ ايضا في محليات
13:19
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.
13:19
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.
13:13
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
13:13
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
13:11
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
13:11
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
يحدث الآن
كرة القدم
19:05
قبل 24 ساعة من المباراة... إيبيريا عالق خارج بلفاست
كرة القدم
19:04
فيديو - مواجهة تجمع أبًا بابنه في الأوروغواي
كرة القدم
18:58
فيديو - أخ يامال يغسل الصحون
اخترنا لك
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
13:19
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
13:13
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
13:11
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
13:10
مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين
13:08
معلومات الجديد: الأميركيون لا يعارضون المشاركة الفرنسية إلا ان اسرائيل سبق وأبلغت رفضها وجود قوات فرنسية الا ان الايطاليين يحاولون ربط مشاركتهم بالحضور الفرنسي
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-05-22
انجي خوري تعلن حملها من الشامي وهذا ما أكدته
2026-08-02
في حارة حريك.. ذخائر حربية ومواد مخدّرة!
05:47
وصول الوفد اللبناني المفاوض الى روما (شاهد الصورة)
2026-06-14
ريهام سعيد تعود لزوجها بعد ساعات من إعلان الطلاق
05:24
مطار بيروت على طاولة عون.. ودعم لتعزيز الإجراءات الأمنية
2026-07-31
قائد الجيش من زوطر الغربية: الجيش سيواصل أداء مهماته في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة
بالفيديو
بالفيديو
13:22
مقدمة النشرة المسائية 03-08-2026
2026-08-02
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2026
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2026
2026-08-01
النشرة الجوية 01-08-2026
2026-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-07-2026
2026-07-31
كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
12:48
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر حزب الله من أنفاق علي الطاهر (معاريف)
عربي و دولي
12:48
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر حزب الله من أنفاق علي الطاهر (معاريف)
محليات
08:10
في بيروت.. تدابير سير غداً!
محليات
08:10
في بيروت.. تدابير سير غداً!
محليات
10:33
أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!
محليات
10:33
أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!
محليات
12:48
هل اقترب الفرج على "ضهر البيدر"؟
محليات
12:48
هل اقترب الفرج على "ضهر البيدر"؟
محليات
07:05
رياض سلامة يرفض الفحوصات.. والقضاء: للتوثيق بالصوت والصورة!
محليات
07:05
رياض سلامة يرفض الفحوصات.. والقضاء: للتوثيق بالصوت والصورة!
خاص الجديد
15:04
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
خاص الجديد
15:04
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026