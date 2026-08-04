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محليات

إسرائيل تتمسّك بـ"علي الطاهر".. وعقبتان تعرقلان المفاوضات اليوم! (اللواء)

2026-08-04 | 00:29
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إسرائيل تتمسّك بـ&quot;علي الطاهر&quot;.. وعقبتان تعرقلان المفاوضات اليوم! (اللواء)
إسرائيل تتمسّك بـ"علي الطاهر".. وعقبتان تعرقلان المفاوضات اليوم! (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

 سيعرض لبنان ملاحظاته على المرحلة الأولى من المناطق النموذجية، فيما ستقدم إسرائيل بدورها ملاحظاتها، مع تمسكها بالبقاء في منطقة علي الطاهر لاستكمال تفجير الأنفاق، وتتطلع الى معالجة وضع السلاح في شمالي نهر الليطاني. وبحسب المصادر، سيطالب الوفد اللبناني بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتوسيع نطاق المناطق النموذجية بما يسمح بعودة الأهالي، وترجمة مبادئ اتفاق الإطار إلى آلية تنفيذية واضحة وقواعد ثابتة تكرّس الاستقرار. كما سيحمِّل إسرائيل مسؤولية عرقلة استكمال انتشار الجيش اللبناني، نتيجة استمرار عملياتها العسكرية وأعمال التجريف، وسيطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق النموذجية، على أن تشمل مناطق لا تزال واقعة بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي.



في المقابل، تؤكد المصادر أن إسرائيل ترفض أي انسحاب قبل التحقق من نجاح المرحلة الأولى علماً انها لم تلتزم بها، وتصرُّ على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية عند الضرورة، كما ترفض الانسحاب من المنطقة الصفراء في الوقت الراهن.

 
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