سيعرض ملاحظاته على المرحلة الأولى من المناطق النموذجية، فيما ستقدم بدورها ملاحظاتها، مع تمسكها بالبقاء في منطقة لاستكمال تفجير الأنفاق، وتتطلع الى معالجة وضع السلاح في شمالي . وبحسب المصادر، سيطالب الوفد اللبناني بوقف العمليات العسكرية ، وتوسيع نطاق المناطق النموذجية بما يسمح بعودة الأهالي، وترجمة مبادئ اتفاق الإطار إلى آلية تنفيذية واضحة وقواعد ثابتة تكرّس الاستقرار. كما سيحمِّل إسرائيل مسؤولية عرقلة استكمال انتشار ، نتيجة استمرار عملياتها العسكرية وأعمال التجريف، وسيطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق النموذجية، على أن تشمل مناطق لا تزال واقعة بالكامل تحت .

في المقابل، تؤكد المصادر أن إسرائيل ترفض أي انسحاب قبل التحقق من نجاح المرحلة الأولى علماً انها لم تلتزم بها، وتصرُّ على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية عند الضرورة، كما ترفض الانسحاب من المنطقة الصفراء في الوقت الراهن.