ضبط صواريخ مهرّبة من سوريا إلى لبنان.. وتوقيف متورطين

بتاريخ 3 /8 /2026، نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي إلى الأراضي ، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تُستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(م.و.)، وهُما من أفراد شبكة التهريب.

كما نفّذت عمليات دهم بحثًا عن سائر أفراد ، وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.