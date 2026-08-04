الحجار في ذكرى 4 آب: الحقيقة والعدالة أولاً

في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ ، جدّد والبلديات الحجار التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مستذكراً الضحايا الذين سقطوا في واحدة من أكثر إيلاماً في تاريخ الحديث.







وقال الحجار: "نستذكر بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين، ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الشهداء وحفظ ".