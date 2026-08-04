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محليات

الرئيس سلام: من تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية

2026-08-04 | 07:01
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الرئيس سلام: من تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية
الرئيس سلام: من تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية
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الرئيس سلام: من تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية

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