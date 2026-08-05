مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت مصلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات

الخارجية الإيرانية: البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة

الخارجية الإيرانية: البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة