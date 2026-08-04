بعد ضبط صواريخ آتية من سوريا.. ماذا عثر الجيش في عرسال؟

صدر عن البيان التالي:



إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بضبط وحدة من الجيش صواريخ غراد ١٢٢ ملم في جرد بعدما جرى تهريبها من الأراضي إلى الأراضي ، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية لأفراد شبكة التهريب، نفّذت عمليات دهم في بلدة عرسال وضبطت كمية كبيرة من الذخائر الحربية.



سُلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.







