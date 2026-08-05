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محليات

مصادر بعبدا للجديد: الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات عند الساعة الرابعة لإجراء اتصالاته الخاصة على أن تُستأنف المناقشات غداً

2026-08-05 | 10:36
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مصادر بعبدا للجديد: الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات عند الساعة الرابعة لإجراء اتصالاته الخاصة على أن تُستأنف المناقشات غداً
مصادر بعبدا للجديد: الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات عند الساعة الرابعة لإجراء اتصالاته الخاصة على أن تُستأنف المناقشات غداً
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مصادر بعبدا للجديد: الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات عند الساعة الرابعة لإجراء اتصالاته الخاصة على أن تُستأنف المناقشات غداً

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