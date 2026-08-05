مصادر رسمية لـ"الجديد": لا صحة لادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن بلدة المنصوري تقع ضمن المنطقة الأمنية أو بأن الجيش اللبناني خرق الاتفاق

رئاسة الحكومة: جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الساعة 3 ظهراً في القصر الجمهوري - بعبدا

رئاسة الحكومة: جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الساعة 3 ظهراً في القصر الجمهوري - بعبدا

رئاسة الحكومة: جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الساعة 3 ظهراً في القصر الجمهوري - بعبدا

الخارجية الإيرانية: البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة