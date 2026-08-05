بعد الجدل.. الصحة تحسم ملف جريحة انفجار المرفأ

وأوضح المكتب الإعلامي
للوزارة، في بيان، أن "وزير الصحة
ركان ناصر الدين
كان قد وقّع العام الماضي على كامل مستحقات كلفة علاجها عن عام 2025، على أن يوقّع مجددًا على مستحقات عام 2026 فور إحالة فاتورة المستشفى إلى الوزارة".
وأشار البيان إلى أن "والدة لارا، نجوى حايك
، كانت قد شكرت وزارة الصحة
خلال مقابلة إذاعية على متابعتها المستمرة للحالة،" معتبرًا ذلك تأكيدًا على "استمرار التغطية".
واستغربت الوزارة ما يتم تداوله من معلومات وصفتها بـ"المغلوطة والمسيئة" حول عدم تأمين استمرارية التغطية، مؤكدة أن "سياستها لا تميّز بين أي مريض وآخر، وأن ذلك ينعكس في الإجراءات التي تتخذها".
وشددت الوزارة على أنه، وبناءً على توجيهات الوزير ناصر
الدين، ت"ُغطّى جميع العمليات الجراحية المرتبطة بإصابات انفجار مرفأ بيروت
بنسبة 100% وعلى نفقة الوزارة".