بعد الجدل.. الصحة تحسم ملف جريحة انفجار المرفأ

أكدت أنها تواصل تأمين التغطية الاستشفائية الكاملة للارا ، المصابة في انفجار مرفأ والتي لا تزال تعاني من غيبوبة مستمرة، وذلك منذ إصابتها في عام 2020.

وأوضح للوزارة، في بيان، أن " ركان كان قد وقّع العام الماضي على كامل مستحقات كلفة علاجها عن عام 2025، على أن يوقّع مجددًا على مستحقات عام 2026 فور إحالة فاتورة المستشفى إلى الوزارة".



وأشار البيان إلى أن "والدة لارا، ، كانت قد شكرت خلال مقابلة إذاعية على متابعتها المستمرة للحالة،" معتبرًا ذلك تأكيدًا على "استمرار التغطية".



واستغربت الوزارة ما يتم تداوله من معلومات وصفتها بـ"المغلوطة والمسيئة" حول عدم تأمين استمرارية التغطية، مؤكدة أن "سياستها لا تميّز بين أي مريض وآخر، وأن ذلك ينعكس في الإجراءات التي تتخذها".



وشددت الوزارة على أنه، وبناءً على توجيهات الوزير الدين، ت"ُغطّى جميع العمليات الجراحية المرتبطة بإصابات انفجار مرفأ بنسبة 100% وعلى نفقة الوزارة".