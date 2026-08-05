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محليات

على متن دراجة آلية.. نهاية رحلة مروّج مخدرات في غزير

2026-08-05 | 14:04
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على متن دراجة آلية.. نهاية رحلة مروّج مخدرات في غزير
على متن دراجة آلية.. نهاية رحلة مروّج مخدرات في غزير

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة، أنه في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم على مختلف الأراضي اللبنانية، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف شخص يُشتبه بقيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية في محلة أوتوستراد غزير.

وأوضحت أن العملية جاءت بعد توافر معلومات عن نشاط المشتبه به، حيث نفذت إحدى دوريات المفرزة استقصاءات وتحريات مكثفة أسفرت، بتاريخ 3 آب 2026، عن توقيفه أثناء تنقله على متن دراجته الآلية في المحلة المذكورة.

وتم التعرف إلى الموقوف، ويدعى (ع. ي.)، من مواليد عام 1998، ويحمل الجنسية السورية.

وبتفتيشه والدراجة، ضبط العناصر:

  • 15 عبوة صغيرة تحتوي على مادة بيضاء مختومة بالنايلون.
  • 14 عبوة كبيرة تحتوي على مادة بيضاء مختومة بالنايلون.
  • كيس صغير مفتوح يحتوي على كمية من مادة حشيشة الكيف.
  • مبلغاً مالياً بالدولار الأميركي من فئات مختلفة، وآخر بالليرة اللبنانية.
  • هاتفين خلويين وجهاز "تابلت".

وختمت قوى الأمن الداخلي بالإشارة إلى أنه تم تسليم الموقوف مع المضبوطات والدراجة الآلية إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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