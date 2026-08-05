مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة البرج الشمالي قضاء صور والطيران المسير شن 4 غارات على المكان نفسه

اعلنت قيادة الجيش ان "وحدة من الجيش دهمت منازل متورطين في إشكال حصل بتاريخ 3 /8 /2026 وتخلله إطلاق نار في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية. كما أتلفت 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا".
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم على مختلف الأراضي اللبنانية، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف شخص يُشتبه بقيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية في محلة أوتوستراد غزير.
أكدت وزارة الصحة أنها تواصل تأمين التغطية الاستشفائية الكاملة للارا حايك، المصابة في انفجار مرفأ بيروت والتي لا تزال تعاني من غيبوبة مستمرة، وذلك منذ إصابتها في عام 2020.