وثائق ومناطق تجريبية جديدة وإشادة.. مستجدات مفاوضات روما حتى الآن

وأشارت المصادر إلى أن الوفد اللبناني قدّم في ملف الحدود عرضًا معمّقًا مدعّمًا بالوثائق، من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، ونال إشادة أميركية باعتباره عرضًا محكمًا.

وفي المسار العسكري، أوضحت المصادر أن البحث تركز على آلية العمل في المنطقتين التجريبيتين وإمكان توسيعهما، إضافة إلى جدولة مناطق نموذجية ، مع طرح منطقتي وبنت بشكل جدي، لافتة إلى أن الجانب لم يعلن أي موقف تجاه المنطقتين لا سلبًا ولا إيجابًا.

أما في المسار السياسي، فذكرت المصادر أن تمحور حول الطرف الثالث المولج بعملية التحقق، وسط استمرار البحث في الآلية، مع استعداد عدد من الدول لتولي هذه المهمة.

وأكدت مصادر للجديد أن أجواء الثاني من المفاوضات كانت أكثر إيجابية مقارنة باليوم الأول.