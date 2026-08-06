وزارة الصحة: 8 جرحى في الغارات على بلدة برج الشمالي

أفادت معلومات الجديد ان النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج يُحيل ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موقوفًا إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت برئاسة رجا حاموش تمهيدًا للادعاء عليه وإحالته إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، البيان التالي:
أفادت مراسلة الجديد، بأن "الوفد اللبناني سيبدأ مفاوضات روما بمداخلة يركز فيها على الاعتداءات على البلدات اللبنانية وخصوصاً صور التي تقع خارج المنطقة الصفراء".وأعلنت مراسلة الجديد: أحد اعضاء الوفد اللبناني وحتى ساعات الصباح الاولى كان قد تابع الاعتداءات لحظة بلحظة لجمع المعطيات عنها وتحديداً استهداف بلدة برج الشمالي في صور".