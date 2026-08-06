وزارة الصحة: 8 جرحى في الغارات على بلدة برج الشمالي

أفادت معلومات الجديد ان النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج يُحيل ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موقوفًا إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت برئاسة رجا حاموش تمهيدًا للادعاء عليه وإحالته إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان