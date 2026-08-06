"اليونيفيل" تحذر: 113 مقذوفاً إسرائيلياً في يوم واحد!

وأشارت إلى أنه رغم تراجع حدّة العنف مقارنة بالأشهر الماضية، لا يزال الوضع العام هشّاً، مؤكدة أن حفظة السلام يواصلون مراقبة التطورات وإبلاغ بها، والحفاظ على وتيرة عملياتهم والتواصل مع الأطراف للمساعدة في خفض التوترات.

وأضافت «اليونيفيل» أن قواتها تواصل رصد الانتهاكات اليومية للأجواء والأنشطة العسكرية على ، لافتة إلى أنها سجّلت أمس إطلاق الجيش 113 مقذوفاً، في أعلى حصيلة يومية منذ 21 حزيران.