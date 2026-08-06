إلى المدخنين وأصحاب السيارات.. رسوم جديدة في الطريق

أقرّ مرسومًا يعدّل الرسوم البيئية المفروضة على المنتجات المولّدة للنفايات، في خطوة تهدف إلى تحديث آلية احتساب هذه الرسوم وتوسيع نطاقها لتشمل سلعًا ومنتجات مختلفة بحسب فئاتها.

وبموجب المرسوم، فُرضت رسوم بيئية على عدد من المنتجات، أبرزها التبغ وأبدال التبغ المصنّعة والمشروبات الكحولية بنسبة 3% من قيمة المنتج، فيما شملت الرسوم أيضًا الألبسة وتوابعها والأحذية وأغطية الرأس بنسبة 3%.



كما تضمن الجدول المعدّل فرض رسم بيئي بنسبة 2% على السيارات والمركبات المعدّة لنقل الأشخاص، إلى جانب رسوم متفاوتة على منتجات صناعية واستهلاكية أخرى، في حين أُعفيت بعض الفئات من أي زيادة.



وأوضح المرسوم أن قيمة الرسم تُحدَّد وفق كمية أو نوعية النفايات الناتجة خلال تصنيع المنتج أو استخدامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في .