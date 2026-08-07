أمام الرئيس عون.. تقرير يوثّق الانتهاكات الإسرائيلية

سلّم نائب رئيس طارق متري رئيس الجمهورية جوزاف عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الذي يوثّق انتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب .

كما بحث معه المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقمة التي ستُعقد لهذه الغاية في عمّان في كانون الأول المقبل، بتنظيم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبإشراف عدد من رؤساء الدول والأجنبية.