إنذارات وفسخ تعاقدات.. "الضمان" يواجه فواتير الاستشفاء

أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأن "سلفات مالية دوريّة، ورفع للتعرفات الطبيّة والاستشفائيّة كلّما دعت الحاجة، واستجابة وتعاون كاملان مع المطالب المحقّة، هذه هي المقاربة الإيجابية التي حرصت إدارة الصندوق على اعتمادها في علاقتها مع القطاع الاستشفائي في ، حرصاً منها على ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمرضى المضمونين".

