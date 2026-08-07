سلام: التمديد لـ"سوليدير" مشروط

قال إن "الحكومة قررت مباشرة المباحثات مع «سوليدير»، مؤكدًا أن أي تمديد يجب أن يرتبط بإحياء واستكمال المشاريع ذات المنفعة العامة، مع وضع مؤشرات واضحة للأداء وجداول زمنية وآليات محددة للتنفيذ".