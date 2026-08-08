في برج رحال.. جولة صحية على المسالخ والأفران ومحال بيع الدجاج

قامت في بلدية بجولة توعوية وتقييمية شملت المسالخ والأفران ومحال بيع الدجاج في البلدة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة الغذائية والصحة العامة، وبهدف التأكد من مدى الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المطلوبة.



وتهدف هذه الجولة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أصحاب المؤسسات، والتأكيد على "ضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير المعتمدة، حفاظاً على المواطنين وصحتهم".



ولاقت الجولة تجاوباً إيجابياً وتعاوناً ملحوظاً من أصحاب المحال، الذين أبدوا استعدادهم للالتزام بالإرشادات الصحية والعمل على تطبيق المعايير المطلوبة.



وأكدت في بيان، أن "هذه الجولات ستستكمل خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع ، لتشمل باقي المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات الغذائية في البلدة، ضمن خطة عمل متكاملة لمتابعة ملف السلامة الغذائية في مختلف المرافق".



كما ستقوم البلدية باستدعاء بعض أصحاب المؤسسات المخالفة إلى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء.