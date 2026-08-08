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محليات

الأشغال تطلق أولى خطواتها لتأهيل مطار القليعات

2026-08-08 | 09:33
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الأشغال تطلق أولى خطواتها لتأهيل مطار القليعات
الأشغال تطلق أولى خطواتها لتأهيل مطار القليعات

أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل البنى التحتية والمرافق المرتبطة بمطار القليعات – مطار الرئيس رينيه معوض، في إطار خطتها لإعادة تأهيله وتشغيله، بما يتيح الانتقال تدريجياً من مرحلة التخطيط والتحضير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.


وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عبر منصة هيئة الشراء العام عن "مناقصة لتنفيذ أشغال تأهيل وصيانة طريق ومدخل وساحات مطار القليعات، على أن يتم فض العروض بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦، وذلك باعتبار هذه الأشغال جزءاً أساسياً من متطلبات إعادة تأهيل البنية التحتية المحيطة بالمطار وتأمين جهوزية المداخل والساحات والمنشآت الداعمة لعملية تشغيله".

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تعتمدها وزارة الأشغال العامة والنقل لإعادة وضع مطار القليعات على خارطة النقل الجوي في لبنان، من خلال تنفيذ الأعمال المطلوبة على مراحل متتابعة، وبالتوازي مع استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والأمنية والإدارية اللازمة وفقاً للأنظمة والمعايير المعتمدة في مجال الطيران المدني.

وأكدت الوزارة أن "إعادة تشغيل مطار القليعات تشكل مشروعاً وطنياً واستراتيجياً يتجاوز البعد التقني والتشغيلي للمطار، لما يمكن أن يؤديه من دور في تطوير منظومة النقل الجوي في لبنان، وتعزيز قدرات قطاع الطيران المدني، وتأمين بنية تحتية جوية إضافية تدعم مطار رفيق الحريري الدوليبيروت وتزيد من مرونة قطاع النقل الجوي اللبناني".

وشددت على أن "مقاربتها لهذا الملف تقوم على الانتقال من الخطط والدراسات إلى التنفيذ الميداني التدريجي، بحيث يجري إنجاز كل مكون من مكونات المشروع وفق الأولويات والحاجات التشغيلية، بدءاً من البنى التحتية الأساسية والمداخل والساحات، وصولاً إلى استكمال سائر التجهيزات والمنشآت والخدمات المطلوبة لتشغيل المطار بصورة آمنة ومنظمة ومستدامة".

وأشارت إلى أن "إطلاق هذه المناقصة يشكل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى في مسار إعادة تأهيل مطار القليعات، وأن العمل سيتواصل تباعاً لاستكمال باقي المراحل، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأمنية والفنية المختصة، وصولاً إلى تحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة بإعادة تشغيل المطار والاستفادة من إمكاناته ضمن رؤية وطنية متكاملة لتطوير قطاع النقل الجوي في لبنان". 
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