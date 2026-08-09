إحباط عملية تهريب مخدّرات إلى السعودية (صور)

وأوضحت المديرية أنه في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات، توافرت بتاريخ 17 تموز 2026 معلومات لدى مكتب المخدرات المركزي حول التحضير لتهريب مخدرات إلى عبر إحدى شركات الشحن.

وبعد رصد الشحنة ومتابعتها، أوقفت القوى الأمنية ناقل الطرد أثناء تسليمه إلى شركة الشحن، وتبيّن أنه اللبناني ح. ن.، من مواليد عام 1977.

وبتفتيش الطرد، عُثر على نحو 5 آلاف حبة كبتاغون، موضبة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية.

وأشارت قوى الأمن إلى أنه أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف المختص لتوقيف سائر المتورطين.