بشرى سارة: أزمة المحروقات أصبحت خلفنا.. ماذا عن الأسعار؟

أكد ممثل موزّعي المحروقات في ، في اتصال هاتفي مع "الجديد"، أن الشركات المستوردة بدأت بالفعل بتفريغ كميات كبيرة من المحروقات، وأن بواخر أخرى ستصل إلى لبنان في الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت تقنية.