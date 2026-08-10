بدء تسليم إفادات الثالث الثانوي.. وهذه آلية الحصول عليها

تُعلن أنه، ابتداءً ، تمّ تسليم إفادات الثالث الثانوي بكل فروعها للعام 2026 ،إلى المناطق التربوية في ، وجبل ، والشمال، والنبطية.

وبالتالي، يمكن للطلاب الذين لديهم حاجة ملحّة إلى الحصول على إفاداتهم، وخصوصا بسبب السفر أو وجود مواعيد أو معاملات مستعجلة، مراجعة المناطق التربوية المذكورة وتسلم إفاداتهم، وفاقا للآلية المعتمدة.



أما الطلاب التابعون لباقي المناطق التربوية، والذين لديهم حاجة ملحّة إلى الحصول على إفاداتهم في خلال الأيام المقبلة، فيمكنهم مراجعة دائرة الامتحانات الرسمية وتقديم طلباتهم في خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على أن تُستكمل عملية تسليم الإفادات إلى باقي المناطق تباعًا، في خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام.



وتؤكد الوزارة أنه، خلال مدة أقصاها ثلاثة إلى أربعة أيام، ستكون إفادات الثالث الثانوي، بجميع فروعها، قد سُلّمت إلى جميع المناطق التربوية، ليتمكن الطلاب من استلامها من مناطقهم، وفق الآلية المعتمدة.