ملاحظات إسرائيلية عبر كليرفيلد.. وعون يردّ (اللواء)

علمت «اللواء» من مصادر رسمية تابعت زيارة رئيس العسكري الخاصة بلبنان MCGAL الجنرال كليرفيلد، ان مهمة كليرفيلد في كل من واسرائيل تتناول فقط المسائل ذات الطابع العسكري لا السياسي لذلك لم يتطرق البحث الى تحديد مناطق تجريبية لأنها متروكة لمفاوضات المقبلة، لكن وضعه في ما جرى بالجولة الاخيرة من المفاوضات. وتركز البحث لا سيما مع الرئيس عون على استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في الجنوب من غارات وقصف وتفجير وتجريف وإحراق أحراج وسبل وقفها، وعلى موضوع الدول التي ستتولى التحقق من انسحاب وانتشار وخلو المناطق التي سيدخلها من اي مظاهر او منشآت مسلحة.

وحسب المصادر، تم وضع بعض الاسس لعمل لجان التحقق ومهامها وقواعد العمل وبعض التعريفات ذات الطابع العسكري، وجرى تبادل افكار وطروحات من لبنان وحول ما حمله كليرفيلد من الكيان الاسرائيلي.

ووضع الرئيس عون ملاحظاته عليها.