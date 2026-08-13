نائب شيعي حاول إفشال العلاقة! (أسرار النهار)

لاحظ نواب من كتل عدّة أنّ نائباً شيعياً سعى خلال الجلسة التشريعية امس على ادخال تعديلات على قانون اعادة هيكلة المصارف وافشال العلاقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "النهار".

