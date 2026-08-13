"لا وجود عسكرياً دائماً في لبنان".. ترامب يصعّد بوجه إسرائيل

وشدد على أن "هذه التصريحات تتعارض مع تأكيدات السابقة بأنها لا تملك أي طموحات إقليمية في ، وتقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة".

وأكد البيان "دعم الكامل للسلامة الإقليمية وسيادة لبنان"، مشيرا إلى أن "اتفاق الإطار الذي توسطت فيه يتضمن مساراً قائماً على الشروط لإعادة الانتشار التدريجي، مرتبطاً بنزع سلاح الذي تم التحقق منه وتفكيك بنيته التحتية، مع الإشادة بتنفيذ للمنطقة التجريبية الأولى، وتأكيد استمرار الدعم الأميركي لهذه العملية".