أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

تدريب وتجهيز ومكافحة الإرهاب.. شراكة أمنية لبنانية ـ بريطانية

2026-08-13 | 05:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تدريب وتجهيز ومكافحة الإرهاب.. شراكة أمنية لبنانية ـ بريطانية
تدريب وتجهيز ومكافحة الإرهاب.. شراكة أمنية لبنانية ـ بريطانية


وقع وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع الوطني ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول، في مقر وزارة الداخلية في الصنائع، مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان (ISAP)، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ونائب رئيس الأركان للتخطيط في الجيش اللبناني العميد الركن جورج صقر، إلى جانب عدد من المعنيين في الوزارتين والسفارة البريطانية.

وأكد الحجار ومنسى وكاول أن "هذه الشراكة تعكس عمق التعاون القائم بين لبنان والمملكة المتحدة، والحرص على مواصلة العمل المشترك في المجال الأمني وتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية".

هذا ويهدف "البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان" (ISAP) إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن، والحد من العوامل المسببة لعدم الاستقرار في لبنان، وتمكين المؤسسات الأمنية التي تمثل العمود الفقري للدولة اللبنانية، لكي تكون حصينة منيعة أمام التهديدات الداخلية والخارجية.
كما يركز البرنامج عموما على دعم كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والمؤسسات والأجهزة المنضوية تحت مظلتهما، بما في ذلك مؤسسة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.
ويشمل ذلك أيضاً تحسين القدرة على مجابهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والعنف الإجرامي، على أن يشمل برنامج الدعم إعادة تأهيل وتجهيز المرافق والمنشآت؛ ودعم البنية التحتية والرقمية لنموذج العمل الشرطي المبني على المعلومات الاستخبارية؛ وتوفير التدريب اللازم.
مقالات ذات صلة
تدريب وتجهيز ومكافحة الإرهاب.. شراكة أمنية لبنانية ـ بريطانية

محليات

تدريب

وتجهيز

ومكافحة

الإرهاب..

شراكة

أمنية

لبنانية

بريطانية

احمد الحجار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحدث - جوزيف القصيفي | فرح منصور - الحلقة الكاملة
عكارة تضرب مياه الليطاني وتحذير! (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في محليات

خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟
02:46

خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.

02:46

خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.

يحدث الآن

اخترنا لكم
أثار الغارة على انصار (فيديو)
03:28
خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟
02:46
مراسل الجديد: غارة دمرت منزلاً في محيط دار المعلمين في النبطية
02:31
قرار أميركي "نهائي" بشأن لبنان.. وإسرائيل تفرمل التنفيذ (الجمهورية)
01:02
7 دول تدخل سباق "المناطق التجريبية".. وهذه مهمتها (الديار)
00:43
الوكالة الوطنية: االجيش الإسرائيلي نسف منازل في بنت جبيل ويستهدف طريق كونين ـ صف الهوا بالاسلحة الرشاشة
00:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026