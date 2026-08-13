تدريب وتجهيز ومكافحة الإرهاب.. شراكة أمنية لبنانية ـ بريطانية



وقع وزيرا الداخلية والبلديات الحجار والدفاع الوطني ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول، في مقر في الصنائع، مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في (ISAP)، في حضور لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ونائب رئيس الأركان للتخطيط في العميد الركن جورج صقر، إلى جانب عدد من المعنيين في الوزارتين والسفارة البريطانية.

وأكد الحجار ومنسى وكاول أن "هذه الشراكة تعكس عمق التعاون القائم بين والمملكة المتحدة، والحرص على مواصلة العمل المشترك في المجال الأمني وتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ".



هذا ويهدف "البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان" (ISAP) إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن، والحد من العوامل المسببة لعدم الاستقرار في لبنان، وتمكين المؤسسات الأمنية التي تمثل العمود الفقري للدولة اللبنانية، لكي تكون حصينة منيعة أمام التهديدات الداخلية والخارجية.

كما يركز البرنامج عموما على دعم كل من ووزارة الدفاع، والمؤسسات والأجهزة المنضوية تحت مظلتهما، بما في ذلك مؤسسة والجيش اللبناني.

ويشمل ذلك أيضاً تحسين القدرة على مجابهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والعنف الإجرامي، على أن يشمل برنامج الدعم إعادة تأهيل وتجهيز المرافق والمنشآت؛ ودعم البنية التحتية والرقمية لنموذج العمل الشرطي المبني على المعلومات الاستخبارية؛ وتوفير التدريب اللازم.