تدريب وتجهيز ومكافحة الإرهاب.. شراكة أمنية لبنانية ـ بريطانية

وأكد الحجار ومنسى وكاول أن "هذه الشراكة تعكس عمق التعاون القائم بين لبنان
والمملكة المتحدة، والحرص على مواصلة العمل المشترك في المجال الأمني وتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية
".
هذا ويهدف "البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان" (ISAP) إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن، والحد من العوامل المسببة لعدم الاستقرار في لبنان، وتمكين المؤسسات الأمنية التي تمثل العمود الفقري للدولة اللبنانية، لكي تكون حصينة منيعة أمام التهديدات الداخلية والخارجية.
كما يركز البرنامج عموما على دعم كل من وزارة الداخلية
ووزارة الدفاع، والمؤسسات والأجهزة المنضوية تحت مظلتهما، بما في ذلك مؤسسة قوى الأمن الداخلي
والجيش اللبناني.
ويشمل ذلك أيضاً تحسين القدرة على مجابهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والعنف الإجرامي، على أن يشمل برنامج الدعم إعادة تأهيل وتجهيز المرافق والمنشآت؛ ودعم البنية التحتية والرقمية لنموذج العمل الشرطي المبني على المعلومات الاستخبارية؛ وتوفير التدريب اللازم.