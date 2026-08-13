الطلاب السوريون مشمولون بالدورة الخاصة للثانوية اللبنانية

في إطار متابعة اياد الهزاع لأوضاع الطلبة السوريين في ، ونتيجة للاتصالات التي أجرتها السفارة مع الجهات المختصة، ‏أبلغت للتربية في لبنان بأنه يحق للطلاب السوريين التقدم إلى امتحانات الخاصة للشهادة الثانوية العامة اللبنانية بفروعها الأربعة لدورة عام 2026.