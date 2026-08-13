أبو فاضل: "حزب الله" يرغب.. ولكن! (فيديو)

رأى الصحافي سيمون في حديث مع " الجديد" أن "حزب الله" لديه رغبة في التفاوض بهدف تحقيق مكاسب في المقابل. إلا أنه أشار إلى أن هذا الأمر دونه صعوبات لعدة أسباب، أبرزها تغيّر التركيبة السياسية في البلد، موضحًا أن الحزب لم يعد يملك أي حليف على الساحة ، كما لم يعد يمتلك قوة سياسية كبيرة قادرة على إحداث تغيير.

