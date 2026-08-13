مرقص: الرئيس سلام أكد ان الجيش هو لجميع اللبنانيين وليكف المزايدون عن التأويلات

أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.