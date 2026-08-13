سليمان يؤكد للسفير السعودي دور المملكة في دعم استقرار لبنان

استقبل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في دارته في اليرزة سفير لدى ، فهد بن الدوسري. وشكل اللقاء مناسبة شدد فيها سليمان على" عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة، وعلى الدور السعودي الدائم في صناعة الاستقرار والوقوف إلى جانب لبنان".