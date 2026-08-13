سلام: بلا مزايدات على وفائنا للجيش

أضاف الوزير مرقص
: "في بداية الجلسة، تطرق رئيس الحكومة نواف سلام
إلى 4 مواضيع أولها عمليات التدمير المنهجي للقرى في الجنوب التي تقوم بها إسرائيل
، واعتبر أنها تشكل خرقا لقواعد الحرب وجنيف، واعتبر ان تصريحات يسرائيل كاتس
مرفوضة. كما تطرق الرئيس سلام إلى أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء
لوضع اسس المباحثات مع سوليدير في شأن تمديد مهمتها، ونوه بإقرار عدد من القوانين في مجلس النواب
، التي تدخل ضمن الإطار الاصلاحي. كما قال الرئيس سلام، لا يزايدن أحد على وفائنا للجيش، ومن باب حرصنا عليه كان هدفي عدم السماح لاي تأويل، وانه على خلاف مع اي طرف لبناني. أكن كل احترام وتقدير لوزير الدفاع وغيابه لن يطول، فلا احد يصطاد في الماء العكر، فنحن حكومة 24 وزيرا، ولسنا 24 حكومة وهذا الأمر سيحل قريبا. كما أكد الرئيس سلام أن الجيش هو لجميع اللبنانيين".