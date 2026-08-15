نائب لبناني: متى يغضب الشيخ نعيم؟

تدمير للبنى التحتية والفوقية، واغتيالات وقتل واعتداءات، ولم يغضب الشيخ إلا عندما ضُربت .

ومجددًا، اعتداءات وتفجيرات تُحدث زلازل شعر بها كل الجنوب، سوى الشيخ نعيم. قتل ودمار واعتداءات، ولم يغضب الشيخ بعد.

يبدو أن لا يستحق غضب الشيخ، فالغضب لا يأتي إلا من أجل إيران.