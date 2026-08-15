مصادر عسكرية للجديد: التصعيد الإسرائيلي الحالي يؤكد عدم الذهاب إلى أي جولة تفاوضية عسكرية جديدة مع إسرائيل ولا مفاوضات مقررة للوفود العسكرية في أيلول