بري: هل لـ "حزب الله" وجود في غزة وجنوب سوريا؟ (الشرق الأوسط)

كشف مصدر مواكب للقاءات كليرفيلد لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن رئيس البرلمان استوضح المسؤولين اللذين زاراه الجمعة، عن الدولة التي سيوكل إليها رئاسة آلية التحقق، وجاء جوابهما بأن رئاستها ستُسند إلى إحداهما إيطاليا أو سويسرا، مع أن لا شيء نهائياً حتى الساعة؛ لأن هناك عدة دول أبدت استعدادها لتوليها، والمشاركة في عداد فريق المراقبين. ولدى سؤال بري، بحسب المصدر، هل هناك من دول أخرى؟ اكتفى بالقول: يمكن أن تنضم إليهما أذربيجان.