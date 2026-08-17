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محليات

مراسل الجديد: تتعرض بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي حيث احصي سقوط 7 قذائف حتى الان

2026-08-17 | 10:17
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مراسل الجديد: تتعرض بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي حيث احصي سقوط 7 قذائف حتى الان
مراسل الجديد: تتعرض بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي حيث احصي سقوط 7 قذائف حتى الان
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مراسل الجديد: تتعرض بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي حيث احصي سقوط 7 قذائف حتى الان

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مداهمات للجيش في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وكبتاغون
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مداهمات للجيش في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وكبتاغون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونفذت وحدات عسكرية عمليات دهم في حي الشراونة وتل الأبيض - بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ح.ف.ج.) و(ح.ح.ج.) و(ع.م.)، وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.

كما عملت وحدات أخرى في منطقة وادي الرعيان - بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها".

12:22

مداهمات للجيش في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وكبتاغون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونفذت وحدات عسكرية عمليات دهم في حي الشراونة وتل الأبيض - بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ح.ف.ج.) و(ح.ح.ج.) و(ع.م.)، وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.

كما عملت وحدات أخرى في منطقة وادي الرعيان - بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها".

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