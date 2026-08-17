مصادر أميركية للجديد: واشنطن تنظر الى التصعيد الحاصل في الجنوب على انه اشتباكات منعزلة عن قرارِ منعِ تجدد الحرب

في إطار متابعة أوضاع الطلبة السوريين وتعزيز مسارات التعاون العلمي والأكاديمي بين سوريا ولبنان، بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت، إياد الهزاع، أوضاع الطلبة السوريين في لبنان وسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

