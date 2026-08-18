فرضية "علي الطاهر".. ماذا ينتظر اسرائيل؟ (أسرار البناء)

أفادت صحيفة البناء في أسرارها، بأنه "البناء "يناقش خبراء عسكريون فرضية هجوم إسرائيلي واسع على تلة ويرون أن ذلك سيؤدي حكماً إلى إعلان سقوط ووقف إطلاق النار الذي تلتزم به منذ 14 حزيران. وهذا يعني الردّ بأعلى ممكنة على الهجوم وصولاً للردّ على ما يرافق الهجوم من توسيع الاستهدافات نحو المدنيين والنتيجة استهداف مستوطنات الفلسطيني المحتل خلال أيام ورد إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ورد إيراني واسع في الشمال".

