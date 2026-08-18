أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

تحركات على الطرقات.. تأهيل وتعبيد في مختلف المناطق اللبنانية

2026-08-18 | 03:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحركات على الطرقات.. تأهيل وتعبيد في مختلف المناطق اللبنانية
تحركات على الطرقات.. تأهيل وتعبيد في مختلف المناطق اللبنانية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "تواصل أعمال تأهيل وتعبيد عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن برنامجها الهادف إلى معالجة الأضرار المتراكمة وتحسين واقع شبكة الطرق والسلامة المرورية.

وكانت الوزارة قد أنجزت أعمال التأهيل والتعبيد على طريق ميفوق – مجمع الرئيس ميشال سليمان، وطريق بحديدات في قضاء جبيل، إضافة إلى طرق في مجدليا – قضاء زغرتا، حيث جرى تأهيل المقاطع المتضررة وتجهيزها وفرشها بطبقات جديدة من الإسفلت وفق الأصول الفنية.

كما تتواصل حالياً أعمال التأهيل والتعبيد في عين عنوب وعيناب وبدغان في قضاء عاليه، والبيرة في قضاء الشوف، إضافة إلى المنصورية في قضاء المتن، حيث تشمل الأعمال معالجة المقاطع المتضررة وتجهيزها وفرشها بطبقات جديدة من الإسفلت.

وفي قضاء المتن أيضاً، تنفذ الوزارة أعمال ترميم جدران الدعم المتضررة على طريق عام بكفيا – ضهور الشوير. وقد تم، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتماد تحويلات ومسارات بديلة لتأمين حركة السير بين المناطق المعنية خلال فترة الأشغال.

وتكتسب "هذه الأعمال أهمية في تحسين الربط بين المناطق وتسهيل حركة التنقّل وتعزيز السلامة المرورية على الطرق المستهدفة".

وشكرت "للأهالي ومستعملي الطرق صبرهم وتفهّمهم خلال فترة تنفيذ الأشغال"، مؤكدة أن "ورش التأهيل والصيانة ستستمر تباعاً على طرق أخرى، وفق الأولويات والحاجات الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية".
 
مقالات ذات صلة
تحركات على الطرقات.. تأهيل وتعبيد في مختلف المناطق اللبنانية

محليات

وزارة الاشغال

وزارة الاشغال

الطرقات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قصف مدفعي بين زوطر وميفدون (فيديو)
حركات "بهلوانية" من نافذة السيارة (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

"تبديل مقاتلين وإمدادات".. ماذا يحصل في علي الطاهر؟ (فيديو)
Play
04:31

"تبديل مقاتلين وإمدادات".. ماذا يحصل في علي الطاهر؟ (فيديو)

في حديث لبرنامج "الحدث" على قناة الجديد، كشف العميد الركن المتقاعد خليل الجميل قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني سابقاً، أن "حزب الله" غير محاصر كلياً في "علي الطاهر"، والمنشأة متشعبة على القرى المحيطة، معتقداً أنه "يبدل مقاتليه".

04:31

"تبديل مقاتلين وإمدادات".. ماذا يحصل في علي الطاهر؟ (فيديو)

في حديث لبرنامج "الحدث" على قناة الجديد، كشف العميد الركن المتقاعد خليل الجميل قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني سابقاً، أن "حزب الله" غير محاصر كلياً في "علي الطاهر"، والمنشأة متشعبة على القرى المحيطة، معتقداً أنه "يبدل مقاتليه".

قصف مدفعي بين زوطر وميفدون (فيديو)
03:58

قصف مدفعي بين زوطر وميفدون (فيديو)

أفاد مراسل "الجديد" بأنّ "المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية تعرّضت، صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطّع".

03:58

قصف مدفعي بين زوطر وميفدون (فيديو)

أفاد مراسل "الجديد" بأنّ "المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية تعرّضت، صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطّع".

حركات "بهلوانية" من نافذة السيارة (فيديو)
02:50

حركات "بهلوانية" من نافذة السيارة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول فتاةً تقوم بحركات بهلوانية من نافذة سيارة على طريق ضبية، معرّضةً حياتها وحياة الآخرين للخطر.

02:50

حركات "بهلوانية" من نافذة السيارة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول فتاةً تقوم بحركات بهلوانية من نافذة سيارة على طريق ضبية، معرّضةً حياتها وحياة الآخرين للخطر.

يحدث الآن

اخترنا لكم
"تبديل مقاتلين وإمدادات".. ماذا يحصل في علي الطاهر؟ (فيديو)
04:31
قصف مدفعي بين زوطر وميفدون (فيديو)
03:58
حركات "بهلوانية" من نافذة السيارة (فيديو)
02:50
انخفاض البنزين 2000 ل.ل.. كم بلغت أسعار المحروقات؟
02:11
معركة "علي الطاهر" في كل الجنوب.. هل تصمد معادلة الضاحية؟ (المدن)
01:21
ماذا يحمل الرئيس عون إلى روما؟
01:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026