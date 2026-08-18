تحركات على الطرقات.. تأهيل وتعبيد في مختلف المناطق اللبنانية

وكانت الوزارة قد أنجزت أعمال التأهيل والتعبيد على طريق ميفوق – مجمع سليمان، وطريق بحديدات في قضاء جبيل، إضافة إلى طرق في مجدليا – قضاء زغرتا، حيث جرى تأهيل المقاطع المتضررة وتجهيزها وفرشها بطبقات من الإسفلت وفق الأصول الفنية.كما تتواصل حالياً أعمال التأهيل والتعبيد في عين عنوب وعيناب وبدغان في قضاء ، والبيرة في قضاء الشوف، إضافة إلى المنصورية في قضاء ، حيث تشمل الأعمال معالجة المقاطع المتضررة وتجهيزها وفرشها بطبقات جديدة من الإسفلت.وفي قضاء المتن أيضاً، تنفذ الوزارة أعمال ترميم جدران الدعم المتضررة على طريق عام بكفيا – ضهور الشوير. وقد تم، بالتنسيق مع ، اعتماد تحويلات ومسارات بديلة لتأمين حركة السير بين المناطق المعنية خلال فترة الأشغال.وتكتسب "هذه الأعمال أهمية في تحسين الربط بين المناطق وتسهيل حركة التنقّل وتعزيز السلامة المرورية على الطرق المستهدفة".وشكرت "للأهالي ومستعملي الطرق صبرهم وتفهّمهم خلال فترة تنفيذ الأشغال"، مؤكدة أن "ورش التأهيل والصيانة ستستمر تباعاً على طرق أخرى، وفق الأولويات والحاجات الميدانية في مختلف المناطق ".