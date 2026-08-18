قصف مدفعي بين زوطر وميفدون (فيديو)

في حديث لبرنامج "الحدث" على قناة الجديد، كشف العميد الركن المتقاعد خليل الجميل قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني سابقاً، أن "حزب الله" غير محاصر كلياً في "علي الطاهر"، والمنشأة متشعبة على القرى المحيطة، معتقداً أنه "يبدل مقاتليه".

