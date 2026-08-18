قصف مدفعي بين زوطر وميفدون (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
في حديث لبرنامج "الحدث" على قناة الجديد، كشف العميد الركن المتقاعد خليل الجميل قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني سابقاً، أن "حزب الله" غير محاصر كلياً في "علي الطاهر"، والمنشأة متشعبة على القرى المحيطة، معتقداً أنه "يبدل مقاتليه".
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "تواصل أعمال تأهيل وتعبيد عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن برنامجها الهادف إلى معالجة الأضرار المتراكمة وتحسين واقع شبكة الطرق والسلامة المرورية.
أظهر مقطع فيديو متداول فتاةً تقوم بحركات بهلوانية من نافذة سيارة على طريق ضبية، معرّضةً حياتها وحياة الآخرين للخطر.