"علي الطاهر" بين حزب الله واسرائيل.. وطرح بري مرفوض؟

بين كلام والتصعيد الاسرائيلي فوارق كبيرة، اذ علقت مصادر دبلوماسية للجديد على كلام بري عن تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني مقابل انسحاب اسرائيل قائلة إنه طرح قديم سبق ان جوبه بالرفض. وتضيف المصادر ان كلا من الجانبين اسرائيل وحزب يرفضان تسليم المنشأة للجيش كل لاسبابه.

فالحزب يطالب بانسحاب اسرائيلي كامل مقابل تسليم منشأته للجيش اللبناني، واسرائيل تطالب بنزع كامل للسلاح مقابل انسحابها وقبولها تسليم الجيش المنشأة. وبالتالي فإن النقاش حول المنشأة لا يزال في دائرة مغلقة من دون إحداث اي خرق.



من جهة اخرى تحدثت معلومات الجديد عن انتهاء صلاحية اقامة الايراني في محمد رضا شيباني الذي رفضت اوراق اعتماده، مطلع الاسبوع المقبل. واضافت مصادر سياسية قائلة إنه سيتم التجديد لهذه الاقامة على اساس مدني وغير دبلوماسي.



اما زيارة رئيس الجمهورية الى روما فهي تقوم على ثلاثة منطلقات: الاول زيارة الحبر الاعظم ودعوة دبلوماسية الفاتيكان الصامتة للعمل من اجل لبنان.

ثانيا انطلاقا من استضافة ايطاليا للمفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل وامكانية انضمامها الى مجموعة المراقبة.

ثالثا انطلاقا من اهتمام روما بمرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان.



على صعيد آخر ، تحدثت معلومات الجديد عن ان للامن العام اللواء حسن شقير كلف لجنة ادارية امنية للنظر بحوالي 640 الف مذكرة تتعلق بسوريين كانوا دخلوا البلاد إما خلسة او استمروا داخل الاراضي من دون تجديد اقاماتهم . وتدرس اللجنة رفع منع دخولهم الى لبنان خصوصا أن جميع المعنيين بهذه المذكرات ليسوا اصحاب ملفات امنية وأن اسماءهم ليست مدرجة على لوائح المطلوبين من الاجهزة الامنية وأن الدائرة الخاصة بشؤون الجنسية تدرس اوضاعهم لمعالجتها.