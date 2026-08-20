معاينات طبية مجانية في دير القمر بمشاركة أطباء أميركيين متخصصين.

تنظّم بلدية ، تحت رعاية و بالتعاون مع ، حملة معاينات طبية مجانية يشارك فيها أطباء أخصائيون من أصول لبنانية تابعون للجمعية الطبية الأميريكية

ALMA - Medical Association

ومنظمة

(H.O.M.E - Health Outreach to the

قادمين من الأميركية، وذلك في إطار جهود دعم القطاع الصحي في المنطقة.



وتشمل المعاينات مجالات طبية متعددة، أبرزها، الطب العام وطب القلب وطب واختصاصات أخرى.

الدعوة موجّهة لجميع أبناء وبلدات الجوار، وكذلك للنازحين اللبنانيين الذين يقيمون فيها حالياً.

التوقيت والمكان:

يوم الاثنين 24 آب 2026، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، في مبنى .

للتسجيل والاستفسار،

يمكن التواصل للمزيد من المعلومات والتسجيل عبر الرقم: 71581314 (التابع لبلدية دير القمر) والنقليات مؤمّنة من مبنى بلدية دير القمر إلى المستشفى لتسهيل وصول المشاركين.