معاينات طبية مجانية في دير القمر بمشاركة أطباء أميركيين متخصصين.

ومنظمة
(H.O.M.E - Health Outreach to the middle east
قادمين من الولايات المتحدة
الأميركية، وذلك في إطار جهود دعم القطاع الصحي في المنطقة.
وتشمل المعاينات مجالات طبية متعددة، أبرزها، الطب العام وطب القلب وطب المسالك البولية
واختصاصات أخرى.
الدعوة موجّهة لجميع أبناء دير القمر
وبلدات الجوار، وكذلك للنازحين اللبنانيين الذين يقيمون فيها حالياً.
التوقيت والمكان:
يوم الاثنين 24 آب 2026، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، في مبنى مستشفى دير القمر الحكومي
.
للتسجيل والاستفسار،
يمكن التواصل للمزيد من المعلومات والتسجيل عبر الرقم: 71581314 (التابع لبلدية دير القمر) والنقليات مؤمّنة من مبنى بلدية دير القمر إلى المستشفى لتسهيل وصول المشاركين.