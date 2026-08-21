أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ترامب يرغب بتسهيل "اتفاق الاطار".. وتفهُّم لوجهة نظر بري (الشرق الأوسط)

2026-08-21 | 01:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يرغب بتسهيل &quot;اتفاق الاطار&quot;.. وتفهُّم لوجهة نظر بري (الشرق الأوسط)
ترامب يرغب بتسهيل "اتفاق الاطار".. وتفهُّم لوجهة نظر بري (الشرق الأوسط)

أكد مصدر نيابي لصحيفة الشرق الأوسط، أن "الحديث عن احتمال تدخل الولايات المتحدة لتسريع الخطوات الآيلة إلى توسيع «المناطق التجريبية» لم يأتِ من فراغ، وإنما استند، إلى رغبة منسوبة في هذا الخصوص إلى رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، الذي يواصل اتصالاته بين بيروت وتل أبيب لإخراج تشكيلها من التجاذبات التي تحول حتى الساعة دون أن ترى النور. مع أن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية تأخير ولادتها، في ظل شعور لدى أركان الدولة اللبنانية بأن رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، هو من يؤخر تشكيلها، ويرغب في ترحيلها إلى ما بعد انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول المقبل.

ولفت المصدر إلى أن "هناك رغبة لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسهيل تطبيق «اتفاق الإطار»، وأن تدخله يؤدي إلى تبديد الأجواء السائدة لدى اللبنانيين، لأن التباطؤ في تطبيقه يقع على عاتق واشنطن، ومن غير الجائز الاعتقاد بأنها لا تملك القدرة للضغط على نتنياهو، بصرف النظر عن العراقيل التي يضعها حزب الله بتمسكه بسلاحه ورفضه تسليمه للدولة لتطبيق حصريته بيدها، إضافة إلى رفضه الاستجابة للنصائح التي أُسديت له بإخلاء تلال علي الطاهر لمصلحة الجيش اللبناني، بذريعة أنها خط أحمر لا يفرّط فيه".

وأكد المصدر أن "كليرفيلد كان قد ألمح في لقاءاته رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى أنه يدرس جدياً التدخل لاختيار البلدات المشمولة بالمرحلة الثانية من توسيع «المناطق التجريبية»، بغية وضع حد لاستمرار الخلاف اللبناني – الإسرائيلي، الذي يقف سدّاً في وجه عدم الانتقال للمرحلة الثانية، شرط التوصل إلى تفاهم يتعلق بآلية التحقق للانتقال فوراً من «التجريبية» الأولى إلى الثانية، التي هي بحاجة إلى تدخل مباشر من واشنطن لوضعها على سكة التنفيذ".

ورأى أن كليرفيلد، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، أبدى تفهمه لوجهة نظر بري، لما فيها من جوانب إيجابية باستعجال توسيع «المناطق التجريبية» من موقع عدم رهانه على «اتفاق الإطار» ما لم يلمس حصول تقدّم على طريق برمجة الانسحاب الإسرائيلي، ووقف تجريف البلدات وتدمير المنازل، وتحويل جنوب الليطاني وبعض شماله، بقرار من نتنياهو، إلى أرض محروقة".

وأضاف المصدر أن "رهان نتنياهو على شراء الوقت لتمرير الانتخابات يُشكّل إحراجاً لترامب ومصداقيته، بعدما تعهّد لعون، خلال قمة واشنطن، بالضغط عليه لتسهيل تطبيق «اتفاق الإطار»، الذي يُعد النافذة الوحيدة لعبور لبنان إلى برّ الأمان من خلال انسحاب إسرائيل، بما يتيح له بسط سيادته على كامل أراضيه".

وعدّ أن «روما-3» قد تكون الجولة الأخيرة للمفاوضات، بانصراف نتنياهو لخوض الانتخابات، وقال: يجب أن تُشكل محطة، بخلاف الجولات السابقة، لتحقيق تقدم ملموس يضع «اتفاق الإطار» على سكة التنفيذ بضمانة أميركية. وسأل ما إذا كان ما يأمله كليرفيلد سيأخذ طريقه إلى حيّز التنفيذ استباقاً لانعقاد المفاوضات، أم أن تطبيق الاتفاق على مراحل سيبقى معلقاً إلى ما بعد إتمام الاستحقاق النيابي في إسرائيل وربما أبعد من ذلك.
 
 
مقالات ذات صلة
ترامب يرغب بتسهيل "اتفاق الاطار".. وتفهُّم لوجهة نظر بري (الشرق الأوسط)

محليات

نبيه بري

الشرق الأوسط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البنزين يرتفع.. كيف أصبحت الأسعار؟
عائلات وأبناء عناصر "حزب الله".. "ممنوعون" من العودة إلى الجنوب؟ (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

بعد تصنيفه تابعاً لفيلق القدس.. أول تعليق لـ"حزب الله"
07:57

بعد تصنيفه تابعاً لفيلق القدس.. أول تعليق لـ"حزب الله"

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

07:57

بعد تصنيفه تابعاً لفيلق القدس.. أول تعليق لـ"حزب الله"

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

السفير السعودي يزور دار الفتوى في طرابلس ضمن جولته في المدينة (فيديو)
07:25

السفير السعودي يزور دار الفتوى في طرابلس ضمن جولته في المدينة (فيديو)

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري مدينة طرابلس، حيث أدى صلاة الجمعة في مسجد الوفاء في منطقة الضم والفرز، بإمامة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام. وأشاد المفتي بالدور التاريخي والحاضر للمملكة في دعم اللبنانيين جميعًا بلا تمييز، معتبرًا أن السعودية "حجر الزاوية في الإقليم" وأن فتح باب التصدير من لبنان إلى المملكة يشكّل انفراجًا اقتصاديًا مهمًا.

07:25

السفير السعودي يزور دار الفتوى في طرابلس ضمن جولته في المدينة (فيديو)

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري مدينة طرابلس، حيث أدى صلاة الجمعة في مسجد الوفاء في منطقة الضم والفرز، بإمامة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام. وأشاد المفتي بالدور التاريخي والحاضر للمملكة في دعم اللبنانيين جميعًا بلا تمييز، معتبرًا أن السعودية "حجر الزاوية في الإقليم" وأن فتح باب التصدير من لبنان إلى المملكة يشكّل انفراجًا اقتصاديًا مهمًا.

يحدث الآن

اخترنا لكم
بعد تصنيفه تابعاً لفيلق القدس.. أول تعليق لـ"حزب الله"
07:57
السفير السعودي يزور دار الفتوى في طرابلس ضمن جولته في المدينة (فيديو)
07:25
مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام: السعودية حجر الزاوية في الإقليم وفتح باب التصدير من لبنان إلى المملكة يشكّل انفراجًا اقتصاديًا مهمًا
07:17
9 فتيات و"يوليا" و"ماكس" في فندق بالسوديكو.. الأمن الداخلي يوقف شبكة دعارة
07:14
السفارة الأميركية في بيروت: نرحّب بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام المحدّث بوصفه خطوة نحو تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان
07:12
وصول السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري إلى دار الفتوى في طرابلس ولبنان الشمالي
06:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026