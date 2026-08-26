قماطي لم "يجتهد" في كلامه.. والتفاف على تصريحات برّاك! (الشرق الأوسط)

وقال إن "اتصالات لبنانية مباشرة مع واشنطن
، لم تمر عبر السفير
الأميركي في بيروت
، ميشال عيسى، أدت إلى الالتفاف على ما قاله برّاك، وأفضت إلى أنه لا بديل عن اتفاق الإطار وهي باقية على موقفها بإدراج حزب الله
على لائحة الإرهاب ومواصلتها فرض العقوبات
عليه، مما يعني أنه لا مكان لمذكرة التفاهم على طاولة المفاوضات، رغم أن قماطي لم يقل كلامه من باب الاجتهاد الشخصي، أو من دون أن يحظى بغطاء سياسي من قيادة الحزب ووقوفه على رأي الحرس الثوري الإيراني
لإيداعه ورقة لبنان
لتحسين شروطه في المفاوضات، بعدما ثبت أنْ لا سلطة للفريق السياسي في إيران
عليه، وهو من يُمسك بالقرار، علماً بأن عيسى ليس على تناغم مع براك وهو باقٍ على تمسكه بموقفه بأن إنقاذ لبنان يبدأ بنزع سلاح حزب الله تطبيقاً لحصريته بيد الدولة".