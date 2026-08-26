قماطي لم "يجتهد" في كلامه.. والتفاف على تصريحات برّاك! (الشرق الأوسط)

وقال إن "اتصالات لبنانية مباشرة مع ، لم تمر عبر الأميركي في ، ميشال عيسى، أدت إلى الالتفاف على ما قاله برّاك، وأفضت إلى أنه لا بديل عن اتفاق الإطار وهي باقية على موقفها بإدراج على لائحة الإرهاب ومواصلتها فرض عليه، مما يعني أنه لا مكان لمذكرة التفاهم على طاولة المفاوضات، رغم أن قماطي لم يقل كلامه من باب الاجتهاد الشخصي، أو من دون أن يحظى بغطاء سياسي من قيادة الحزب ووقوفه على رأي الحرس الثوري لإيداعه ورقة لتحسين شروطه في المفاوضات، بعدما ثبت أنْ لا سلطة للفريق السياسي في عليه، وهو من يُمسك بالقرار، علماً بأن عيسى ليس على تناغم مع براك وهو باقٍ على تمسكه بموقفه بأن إنقاذ لبنان يبدأ بنزع سلاح حزب الله تطبيقاً لحصريته بيد الدولة".