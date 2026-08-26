خطة اسرائيل من سوريا إلى لبنان: "مصانع" لـ "حزب الله" في البقاع الشمالي؟ (المدن)

ووفق الصحيفة "تبقى الصورة الأوسع، هي في التحدي الذي تفرضه على دول المنطقة ككل، على الدول وعلى تركيا بالدرجة الأولى، خصوصاً أنَّ التصريحات أصبحت أكثر علانية، وتأخذ مدىً أبعد، ويمكنها أن تتطور أكثر من الآن حتى الانتخابات الإسرائيلية. ذلكَ لا ينفصل عن الحملة العنيفة التي يخوضها نتنياهو وداعموه في أميركا ضد المبعوث الأميركي إلى والسفير في تركيا توم باراك، وسط ضغوط مكثفة لإقالته وإزاحته عن منصبه، واستغلال تصريحه الذي أدلى به عن أنَّ الجولان أرض محتلة. هذه الحملة على باراك، تأتي بالتزامن مع معطيات تشير إلى أنَّ تل أبيب تفكر جدياً بتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا وتوجيه المزيد من الضربات للنظام السوري الجديد الذي تتهمه إسرائيل بأنه يضم جهاديين في صفوفه، وهي تعتبر أن باراك هو الذي يمثل حجر العثرة لمنع هذه الضربات. أما الأخطر في ما تريده إسرائيل، فهو توسيع العملية العسكرية في سوريا والانتقال منها نحو ".وبحسب الصحيفة "خطة نتنياهو التي يجري الحديث عنها في بعض الكواليس، هي الجمع بين احتلالين في سوريا ولبنان. على اعتباره أنه لن يكتفي بالمنطقة الصفراء، ويريد توسيع نطاق الاحتلال أكثر في جنوبي لبنان وسوريا، وربط المناطق التي سيحتلها ببعضها بعضاً. وعليه هو يؤجل أي تفاوض أو سيستخدمه لكسب المزيد من الوقت ومواصلة عمليات القضم إلى أن يفرض واقعاً جديداً على أن يكون أي تفاوض بعدها محصوراً بما استجد من معطيات ووقائع ميدانية وليس على ما كان من قبل".