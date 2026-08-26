السفير الأميركي في دار الفتوى (فيديو)

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن "الولايات المتحدة مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته ومواقفنا مع مفتي الجمهورية متقاربة".

