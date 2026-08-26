السفير الأميركي في دار الفتوى (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
وجه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير النشرة التوجيهية لمناسبة العيد الـ 81 للأمن العام جاء فيها:
رفعت في شوارع طرابلس وعدد من المدن اللبنانية لافتات موقّعة باسم «سجناء لبنان – رومية»، حملت رسائل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش، دعت إلى توقيع قانون العفو وإنقاذ حياة السجناء.
أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن "الولايات المتحدة مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته ومواقفنا مع مفتي الجمهورية متقاربة".